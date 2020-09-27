Противников Лукашенко разгоняют слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (Фото, Видео)

В белорусском Гомеле силовики применили спецсредства для разгона демонстрантов. В частности сообщается о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат.

"Сообщается о применении спецсредств по отношению к митингующим, в том числе перцового газа. Корреспондент сообщает, что слышны выстрелы", - сообщается в Телеграм-канале TUT.by.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как во время противостояния с силовиками женщине брызнули из перцового баллончика в лицо.

Гомель красавцы сегодня, просто лучшие! Посмотрите, как их испугались. Жесткая зачистка: светошумовые, газ и оружие! pic.twitter.com/nueSepZRrV — Крис (@kryscina_by) September 27, 2020

На другом видео видно, как один из ОМОНовцев стреляет в воздух.

Как известно, сегодня в Беларуси проходит 50-й день протестов.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в воскресенье обратилась к беларусам с обращением.