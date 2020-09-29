Киселев побрился в номере Навального и выдал нелепый сюжет о заговоре: ему ответили яркой пародией

Пропагандист Кремля решил сам расследовать отравление Навального и побывал в гостиничном номере в Томске. Известный комик снял пародию и проторолил телеведущего.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев снял видео в номере отеле "Xander" в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как его отравили.

Киселев записал ролик в ванной номера, при этом бреясь и рассказывая, что из этого номера забрали три бутылки воды, одна из которых якобы была густо обмазана боевым отравляющим веществом "Новичок".

Он подчеркнул, что для этого специально одел халат, а не костюм химзащиты. Видео опубликовано на YouTube.

Сюжет Кисилева показали на канале "России 1".

Сам Навальный уже прокомментировал заявления о заговоре Кисилева и отметил, что гостиничный халат, который был на Киселёве, не надевал. Вполне возможно, что вещь висит в номере "с тех времен" и может быть потенциально опасной.

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Над "халатным" ролик уже посмеялись в сети, а известные комики начали пародировать журналиста.

Известный блогер и участник Comedy club Илья Соболев записал соответствующие видео.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.