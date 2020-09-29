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Лукашенко с сыном попали под санкции Британии и Канады

Лукашенко с сыном попали под санкции Британии и Канады
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Британиии и Канаде ввели ряд санкций по отношению к лицам, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси. В списки санкций обеих стран попал президент страны Александр Лукашенко.

Об этом проинформировали в ВВС.

В списке Британии фигурируют восемь человек, в канадском - 11.

В оба списка вошли Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, которы занимает пост помощника по нацбезопасности.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань прокомментировал решение о вводе санкций, заявив, что: "Канада не будет молча стоять в стороне, пока правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не намерена искать решение проблемы совместно с оппозицией".

"Мы призовем к ответу тех, кто несет ответственность за бандитизм, проявленный в отношении белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности - демократию и права человека", - отметил в своем заявлении агентству Рейтер глава МИД Британии Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. 

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Все по теме:

Великобритания, Беларусь, Санкции, Канада, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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