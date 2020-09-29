Лукашенко с сыном попали под санкции Британии и Канады

Об этом проинформировали в ВВС.

В оба списка вошли Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, которы занимает пост помощника по нацбезопасности.

В списке Британии фигурируют восемь человек, в канадском - 11.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань прокомментировал решение о вводе санкций, заявив, что: "Канада не будет молча стоять в стороне, пока правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не намерена искать решение проблемы совместно с оппозицией".

"Мы призовем к ответу тех, кто несет ответственность за бандитизм, проявленный в отношении белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности - демократию и права человека", - отметил в своем заявлении агентству Рейтер глава МИД Британии Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.