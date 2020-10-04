Водометы, автозаки и задержания: в Минске проходит Марш освобождения политзаключенных (фото, видео)

В столице Беларуси Минске 4 октября протестующие собираются провести акцию с названием "Марш освобождения заключенных". Начало акции запланировано на 14:00.

Как сообщают Телеграмм-каналы NEXTA и TUT.by в город уже согнали силовиков, также была замечены автозаки и водометы.

На улице Немига уже есть первый задержанный

Один из крупнейших мобильных операторов Беларуси А1 уже традиционно сообщил о том, что мобильный интернет в Минске пропал "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Возле стелы "Минск - город-герой" замечено большое скопление военной техники.

Минск. На улице Саперов, прямо перед Дворцом независимости, сосредоточено очень много техники. pic.twitter.com/QufiTmQ0gb — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Как известно, протесты в Минске и других городах Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда, по данным ЦИК страны, непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10%.

Позже члены избирательных комитетов признавались, что под давлением вносили недостоверную информацию в протоколы.

23 сентября Лукашенко втайне от граждан страны провел церемонию инаугурации, что привело к большему возмущению народа.