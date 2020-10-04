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Водометы, автозаки и задержания: в Минске проходит Марш освобождения политзаключенных (фото, видео)

Водометы, автозаки и задержания: в Минске проходит Марш освобождения политзаключенных (фото, видео)
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм
В столице Беларуси Минске 4 октября протестующие собираются провести акцию с названием "Марш освобождения заключенных". Начало акции запланировано на 14:00.

Как сообщают Телеграмм-каналы NEXTA и TUT.by в город уже согнали силовиков, также была замечены автозаки и водометы. 

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Один из крупнейших мобильных операторов Беларуси А1 уже традиционно сообщил о том, что мобильный интернет в Минске пропал "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Возле стелы "Минск - город-герой" замечено большое скопление военной техники.

Как известно, протесты в Минске и других городах Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда, по данным ЦИК страны, непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10%. 

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Позже члены избирательных комитетов признавались, что под давлением вносили недостоверную информацию в протоколы. 

23 сентября Лукашенко втайне от граждан страны провел церемонию инаугурации, что привело к большему возмущению народа. 

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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