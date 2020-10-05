Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина: Пионтковский озвучил причину

Россия не вмешивается в конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы досадить нынешнему президенту Армении Николу Пашиняну.

В карабахском конфликте агрессивные действия Азербайджана поддерживаются с одобрительного кивка Путина, чтобы наказать правящее правительство Армении во главе с Пашиняном. Такую мысль предположил известный российский политолог из США Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, несмотря на все геополитеские старания поддержать РФ Армения не получает должной поддержки в конфликте со стороны Кремля. Дело в том, что для Путина неприемлемо общаться с президентом Армении, который пришел к власти "с улицы" после революции.

Пионтковский заметил сходство в риторике правительства Азербайджана и российских пропагандистских программах. Среди главных мотивов Путина - это преодоление дипломатической изоляции после событий в Беларуси и отравления Навального.

Напомним, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года.