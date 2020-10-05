Нацизм и братоубийственная война: ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине

Об этом сообщил Руслан Благой в своем Фейсбуке.
"Белорусское ТВ не перестает удивлять." - заявил член Верховной Рады.
Он также рассказал, что во время программы на ТВ ведущий "посоветовал" руководству "истерзанной демократией Украины" перестать поучать Беларусь, пока у них "идет братоубийственная война" и "бороться с нацизмом".
"Не знаю, смеяться или плакать?" - отметил Благой.
Запись передачи беларусского ТВ со скандальными высказываниями:
В сети люди отреагировали на данные заявления волной гневных коментариев.