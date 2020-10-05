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Нацизм и братоубийственная война: ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине

Нацизм и братоубийственная война: ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: Руслан Благой
На белорусском ТВ ведущий выдал резкие высказывания в сторону Украины, пользователи сети в недоумении.

Об этом сообщил Руслан Благой в своем Фейсбуке.

"Белорусское ТВ не перестает удивлять." - заявил член Верховной Рады.

Он также рассказал, что во время программы на ТВ ведущий "посоветовал" руководству "истерзанной демократией Украины" перестать поучать Беларусь, пока у них "идет братоубийственная война" и "бороться с нацизмом".

"Не знаю, смеяться или плакать?" - отметил Благой.

Запись передачи беларусского ТВ со скандальными высказываниями:

В сети люди отреагировали на данные заявления волной гневных коментариев.

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Украина, Беларусь, СНГ, TВ-программа.

Автор:

Телеграф
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