Нацизм и братоубийственная война: ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине

На белорусском ТВ ведущий выдал резкие высказывания в сторону Украины, пользователи сети в недоумении.

Об этом сообщил Руслан Благой в своем Фейсбуке.

"Белорусское ТВ не перестает удивлять." - заявил член Верховной Рады.

Он также рассказал, что во время программы на ТВ ведущий "посоветовал" руководству "истерзанной демократией Украины" перестать поучать Беларусь, пока у них "идет братоубийственная война" и "бороться с нацизмом".