Война за Нагорный Карабах: что произошло в горячей точке за последние сутки

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются ожесточенные бои за территорию Нагорного Карабаха.

Вечером 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще трех сел на Джебраильском направлении.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается", - написал Алиев в соцсети Твиттер.

Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается. Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 5, 2020

В свою очередь Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об очередном обстреле города Гянджи со стороны армянской армии. Согласно сообщению в соцсети Фейсбук, обстрел произошел 5 октября около 21:00 по местному времени. Потерь со стороны гражданских лиц не зафиксировано.

Военный атташе посольства Республики Азербайджан в Украине Ильгар Агаев во время брифинга сообщил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибло 24 мирных жителя.

"К сожалению, мы имеем потери среди гражданского населения... Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено несколько уголовных дел по фактам гибели и ранения гражданского населения, по фактам разрушения инфраструктуры и по фактам разрушения домов населения. На сегодняшний день мы имеем погибших 24, раненых 121 человек - общее количество 145. Более 2 тыс. объектов были разрушены до основания", - сказал Агаев.

В свою очередь, как заявляет пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 5 октября "на одном из сложнейших направлений" погибли более 200 азербайджанских солдат.

Согласно данных из азербайджанских источников, по состоянию на 5 октября карта военных действий в Нагорном Карабахе выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.