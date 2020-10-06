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Война за Нагорный Карабах: что произошло в горячей точке за последние сутки

Война за Нагорный Карабах: что произошло в горячей точке за последние сутки
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф
Между Арменией и Азербайджаном продолжаются ожесточенные бои за территорию Нагорного Карабаха.

Вечером 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще трех сел на Джебраильском направлении.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается", - написал Алиев в соцсети Твиттер. 

В свою очередь Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об очередном обстреле города Гянджи со стороны армянской армии. Согласно сообщению в соцсети Фейсбук, обстрел произошел 5 октября около 21:00 по местному времени. Потерь со стороны гражданских лиц не зафиксировано.

Военный атташе посольства Республики Азербайджан в Украине Ильгар Агаев во время брифинга сообщил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибло 24 мирных жителя. 

"К сожалению, мы имеем потери среди гражданского населения... Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено несколько уголовных дел по фактам гибели и ранения гражданского населения, по фактам разрушения инфраструктуры и по фактам разрушения домов населения. На сегодняшний день мы имеем погибших 24, раненых 121 человек - общее количество 145. Более 2 тыс. объектов были разрушены до основания", - сказал Агаев.

В свою очередь, как заявляет пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 5 октября "на одном из сложнейших направлений" погибли  более 200 азербайджанских солдат.  

Согласно данных из азербайджанских источников, по состоянию на 5 октября карта военных действий в Нагорном Карабахе выглядит следующим образом: 

Фото последствий обстрелов Мингечевира и Степанакерта вызвали вопросы к Азербайджану

Как сообщалось ранее, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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