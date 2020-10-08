Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину

Нынешняя тактика Армении имеет практически 100% сходство с военной тактикой России в 2014 году во время ее вторжения на территорию Украины.

Шесть лет назад войска РФ также вели обстрелы позиций украинских защитников со своей территории. Таким образом РФ оказывала военную поддержку своим "ихтамнетам" на украинской территории, а также провоцировала военные силы Украины на ответный огонь по территории России, такого рода "провокация" послужила бы поводом для ввода полноценного военного контингента с поддержкой всех родов войск на официальном уровне. К такому мнению пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он также поделился своим наблюдением в Фейсбуке.

На данный момент Армения ведет обстрел азербайджанских городов со своей территории, тем самым она провоцирует Азербайджан на ответный удар по своим позициям, на своей территории, что станет весомой причиной для привлечения вооуженных сил Российской Федерации в рамках ОДКБ.

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