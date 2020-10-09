Гарик Мартиросян призвал закончить войну в Нагорном Карабахе: ему напомнили позицию по Крыму

Известный комик и основатель российского Comedy Club Гарик Мартиросян призывает к прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе, которые возобновились с новой силой в конце сентября.
Прославившийся в России Мартиросян сам родом из Тавушской области Армении, где сейчас проходят бои. Он посвятил несколько плачевных постов в Инстаграмм, в которых просил прекратить военные действия и кровопролития. На последней картинке он выложил красный квадрат и написал "Не войне. Мы за мир!".
После того, как в комментариях ему напомнили за Крым, Мартиросян закрыл доступ к комментариям.
А вот как шутил Мартиросян за Крым.
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