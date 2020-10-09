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Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за Тихановскую в парламенте Дании: кто они такие

Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за Тихановскую в парламенте Дании: кто они такие
19:35 Сегодня Телеграф
Двое пранкеров выдали себя за Светлану Тихановскую и приняли участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании.

Пранкеры из РФ Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выдали себя за кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах с датским парламентом. 

Об этом проинформировали в novayagazeta.ru.

Само заседание прошло 6 октября.

Во время встречи депутаты обсуждали ситуацию в Беларуси, а также способы, как можно поддержать белорусских граждан в борьбы за демократию и права человека.

Как это происходило?

В самом начале заседания "Светлана Тихановская" не смогла подключится к встрече из-за технических проблем с камерой, поэтому позднее заседание продолжалось без изображения.

Депутаты не видели, с кем общаются. Они поняли что кто-то их обманывает только спустя 40 минут дискуссии, затем сразу же завершили встречу.

Больше всего учасников смутило то, что во время беседы о "Северном-потоке-2" "Тихановская" внезапно задала вопрос о том, как ее собеседники относятся к "к многочисленным борделям с животными", которые якобы есть в Дании.

Со слов одного из парламентариев Майкла Аструпа Йенсена: "им это показалось загадочным", хотя они все же ответили на вопрос.

Первое ложное упоминание о появлении заведений для зоофилов в Копенгагене опубликовал портал "Колокол России", сославшись на сатирический французский сайт secretnews.fr, где публикуются не настоящие истории. Позже новость подхватили ряд СМИ в РФ и Беларуси , а в конце сентября ее уже цитировал нардеп Госдумы Алексей Журавлев в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Как отреагировали у Тихановской?

Штаб Светланы Тихановской позднее заявил, что она не вела никаких преговоров с датскими депутатами.

Аппарат Фолкетинга сообщил, что за время заседания не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать парламентариев.

Карты вскрылись

Позднее пранкеры Вован и Лексус подтвердили свою причасность к этому делу.

"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", - сообщил РИА Новости Кузнецов (Вован).

Пранкеры из России, кто они? 

Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) - российский пранкер, работающий в жанре "пранк-журналистики".

Известность Лексусу принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, Виталий Кличко, Элтон Джон и многими другими политиками и звездами шоу-бизнеса.

Вован (он же Vovan222, псевдоним Владимир Краснов, настоящее имя Владимир Кузнецов) - российский пранкер, попуярность которому принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили и десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.

Стоит напомнить, что в 2016 году пранкеры разыграли Надежду Савченко и ее адвоката Марка Фейгина, отправив ей письмо якобы от имени Петра Порошенко, чтобы она прекратила голодовку и пообещав ей пост в правительстве.

Познее в 2018 ребята пытались разыграть руководителя СБУ Василия Грицака, позвонив и представившись журналистом Аркадием Бабченко.

Также в 2020 году пранкеры Лексус и Вован разыграли Хоакина Феникса и его будущую жену.

Они выдали себя за Грету Тунберг и ее отца Сванте и предложили обсудить ее новый проект "Звезды спасают Землю".

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Все по теме:

Беларусь, Дания, Пранкер Вован, Пранк, Российский пранкер Лексус, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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