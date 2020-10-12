Скачать
Понедельник, 12.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Такой беды не видел за 30 лет: врач рассказал о катастрофе в харьковской "инфекционке"
Такой беды не видел за 30 лет: врач рассказал о катастрофе в харьковской "инфекционке"
Португалия показала Украине, как играть с Францией в гостях (видео)
Португалия показала Украине, как играть с Францией в гостях (видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

На Кипре найдена мертвой экс-жена влиятельного белоруса: обстоятельства смерти загадочны

На Кипре найдена мертвой экс-жена влиятельного белоруса: обстоятельства смерти загадочны
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Юрий Гурский (фото - wikipedia.org)
Женщину сначала душили, после чего зарезали - тело нашел старший сын.

В Лимассоле на Кипре была найдена мертвой в своем доме Ирина Гурская - бывшая жена известного IT-бизнесмена из Беларуси Юрия Гурского.

Об этом в воскресенье, 11 октября, проинформировали местные СМИ.

Отмечается, что мертвая Гурская лежала в луже крови в собственной спальне - ее нашел старший сын, который услышал шум и пошел проверить, все ли в порядке. Предварительно установлено, что сначала Ирину душили, и только потом стали резать.

Судмедэкспертиза покажет, когда именно умерла 36-летняя женщина, и что повлекло за собой летальный исход.

На данный момент уже выдали ордер на арест друга покойной из Литвы, и мужчину объявили в розыск, однако, в чем именно его подозревают, не сообщается.

Юрий Гурский - 37-летний белорус, который сначала работал в сфере медиа и издательского дела, но последнее десятилетие известный достижениями в сфере информационных технологий.

В частности, он был вице-президентом российской корпорации Mail.ru Group, но в 2016 году покинул компанию из-за "конфликта интересов", наличие которого сам бизнесмен отрицает.

Кроме того, Гурский финансировал и организовывал стартапы и проекты, которые после покупались такими корпорациями как Facebook и Google, а некоторые из его компаний признаны рекордно дорогими в Беларуси.

Стоит заметить, что личную жизнь предприниматель не афиширует. В сети нет его фото вместе с женой и детьми, как и информации о разводе.

Как пишет Википедия, он женился в конце 2015 года, и, как и Ирина, проживает в Лимассоле. Местные СМИ же добавляют, что вместе с почившей проживали трое детей возрастом в 3, 6 и 15 лет, - тело матери нашел старший сын.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Кипр, Беларусь, Убийство, Смерть, Юрий Гурский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запчасти разбросало на десятки метров: гонки в центре Киева обернулись серьезным ДТП (фото и видео)
02 Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
03 Англия обыграла Бельгию в Лиге наций с помощью шального гола (видео)
04 Португалия показала Украине, как играть с Францией в гостях (видео)
05 Коронавирус может оставаться на деньгах и телефонах намного дольше, чем считалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Визит Лукашенко в СИЗО: двух участников встречи освободили
Визит Лукашенко в СИЗО: двух участников встречи освободили
Итоги 11 октября: новый план Украины по COVID-19, жесткий разгон протеста в Минске и ситуация в Карабахе
Вечерний дайджест: главные события 11 октября
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь