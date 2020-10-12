В России расстреляли автобус: много погибших

В РФ в Нижегородской области на остановке расстреляли автобус.

Сегодня в поселке Большеорловское в Нижегородской области открыли стрельбу по пассажирскому автобусу.

Об этом сообщили в Телеграм.

Как сообщает источник ТАСС, неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу.

По предварительной инфомации, четверо погибли, трое ранены при обстреле остановки, стрелявший убежал в лес – сообщили в дежурно-диспетчерской службе района.

Преступник расстрелял автобус из охотничьего ружья — сообщили в Телеграм Baza.

Также на канале сообщили подробности о стрелке: ему 18 лет, перед атакой на автобус он застрелил свою бабушку. С собой у нападавшего два ружья.

Подробная информация уточняется.