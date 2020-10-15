ЕС ввел санкции против чиновников Путина за отравление Навального: кто попал в запретный список

Шесть представителей российской правящей верхушки и одно НИИ получили запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку финансовых активов. Таким образом Совет ЕС отреагировал на отравление оппозиционера Алексея Навального, в котором замешаны чиновники Путина.

Персональные санкции Евросоюз ввел в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Кроме того, в постановлении Совета ЕС, на которое ссылается русская служба BBC, включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ). Именно здесь, считают в Европе, было создано нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым и был отравлен Алексей Навальный. Это установила специализированная лаборатория бундесвера.

В России, не дожидаясь публикации постановления Совета ЕС с санкционным списком, пообещали ответить «зеркально».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный почувствовал себя плохо во во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. Российские медики отрицали версию отравления Навального. Через два дня его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите», откуда он выписался 23 сентября. По версии специалистов из Германии, Алексей Навальный стал жертвой применения яда «Новичок». Это подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции, и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).