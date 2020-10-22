Азербайджан занял стратегически важный населенный пункт на границе с Ираном: видео попало в сеть

Военные силы Азербайджана заняли статегически важный поселок Агбенд и Коллукишлак, появилось видео с места событий.

Сегодня президент Азербайджан Ильхам Алиев обьявил о взятии поселков Агбенд и Коллукишлак, которые расположены в Зангеланском районе у самой границы азербайджанской территории с Республикой Армения.

В сети появилось видео с погранзаставой неподалеку от Агбенда:

Eşq olsun müzəffər Azərbaycan Ordusuna! pic.twitter.com/VWXyakxOxH — İlham Əliyev (@azpresident) October 22, 2020

Таким образом, если заявление Алиева подтвердится, это будет означать, что ВС Азербайджана впервые вышла на границу Армении и одновременно взяла под контроль границу с Ираном на всем ее протяжении.

В четверг президент Азербайджана сообщил о взятии еще 19 населенных пунктов: 12 в Зангеланском районе, 3 в Физулинском и 4 в Джебраильском.

Названные Алиевым села в Зангеланском районе по большей части расположены вдоль Аракса и выше него по горам.

Также Алиев назвал в числе села Сирик и Шихляр Джебраильского района. Если информация подтвердится, это будет означать, что Азербайджан расширяет зону контроля на северо-восток от Джебраила, выше в горы и ближе к центру Нагорного Карабаха.

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