Армянска армия в критическом положении: появился прогноз по войне в Нагорном Карабахе

Журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию в Карабахе

На данный момент южная "зона безопасности Нагорно Карабахской Республики" полностью ликвидирована. Азербайджанские войска заняли село Агбенд, на границе Карабаха и собственно территории Армении. Это означает, что Азербайджан полностью освободил всю линию своей государственной границы с Ираном. Серьезных боев на этом направлении не было, оперативное значение район утратил, но с политической точки зрения это важное событие.

Об этом заявил военный експерт и журналист Юрий Бутусов.

По его словам: "точка связности всей войны сейчас - Лачин. Главные силы противников сосредоточены здесь. Азербайджанское наступление продолжается. Судя по видео, сегодня они заняли позиции в 15 км от Лачина - главной транспортной артерии Карабаха. 20 октября азербайджанцы были в 35 км от Лачина, то есть темпы наступления значительные. Но это только потому, что удобных рубежей обороны на подступах к Лачину нет."

Отряды армянских добровольцев идут в бой, чтобы задержать продвижение противника на открытой местности, и оставляют позиции только после больших потерь в подразделениях, отмечает эксперт.

Очевидно, армянская армия выигрывает время и готовит оборонительные позиции вокруг Лачина, здесь произойдет решающая битва.

Положение ВС Армении в Карабахе критическое.

"Азербайджанцы подошли близко к Лачину и могут обстреливать переправы и мосты из тяжелой артиллерии. Обе автомагистрали в Карабахе находятся под ударами артиллерии, РСЗО, баллистических ракет. Необходима контратака, чтобы отбросить противника, но она невозможна без эффективной ПВО. Только если будет расти количество видео со сбитыми дронами у армян появятся шансы выстроить устойчивую оборону." - заявляет Бутусов.

Но если нет - ВС Азербайджана в ближайшую неделю могут выйти к автомагистрали Лачин - Шуша и возьмут ее под огневой контроль прямой наводкой.

Тогда Карабах будет потерян для Армении.

В ближайшее время азербайджанцы подойдут к Лачину вплотную, и это будет переломный момент войны.

Карта продвижения ВС Азербайджана:

"Тем не менее, возможности для успешной обороны против азербайджанского клина на таком узком фронте есть. Местность для обороны является выгодной. Западный фланг у Лачина будет прикрыт территорией Армении, куда азербайджанские войска заходить не могут, а восточный фланг - горный массив Карабаха." - отметил военный журналист.

В горах армянская пехота и артиллерия сражаются более эффективно - горы являются хорошим укрытием.

За время боев под Лачином воздушная поддержка азербайджанских войск будет затруднена, без поддержки с воздуха и подавления армянской артиллерии дронами азербайджанцы Лачин не возьмут.

Обе стороны понимают, что город имеет стратегическое значение, и сдача Лачина означает военное поражение и уход Армении из Карабаха.

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