Температура за 40: россиянин рассказал, как едва не умер от вакцины Путина

В России запустили тестирование нашумевшей вакцины президента РФ Владимира Путина от коронавируса. Россиянин рассказал, о том, как чуть не умер после вакцинации.

Об этом рассказал в своем Фейсбуке Андрей Василенко.

По его словам, 25 октября он проходил ревакцинацию, получил вторую дозу вакцины от коронавируса. "Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо - никаких побочных реакций", - говорит мужчина.

Но уже утром 26 октября его состояние значительно ухудшилось: "с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 утра составила 40.2. И сбить ее было невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40.2 - и все тут. Пульс - 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки вообще не помогают. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов", - рассказал Андрей.

Ему удалось связался с представителями телемедицины, которые вызвали "скорую". "Ехали достаточно долго", - отметил он, добавив, что - "за это время я успел сделать себе укол Кетонала", - вследствие тепература начала спадать и до приезда скорой уже опустилась до 37.8.

Врачи провели обследование и сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда - он отказался.

Медики уехали и сказали ждать вторую бригаду через 2 часа, потому что "если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине", - говорит Андрей.

На протяжении двух часов температура снова полезла вверх - 39.2, пришлось снова сбивать Парацетамолом, Нимесилом и новой порцией Кетонала. В итоге удалось снизить ее до 38.3.

Стоит напомнить, что ранее заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заразился коронавирусом.

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