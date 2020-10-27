"Вожжи жмут": фото Лаврова в маске развеселили сеть

Сергей Лавров накануне с визитом приехал в Грецию и провел встречу с министром иностранных дел республики Никосом Дендиасом.

При этом во время протокольной съемки журналисты сделали несколько снимков Лаврова в маске, после чего в социальных сетях начали смеяться над российским министром.

Или маска оказалась маленькой для головы Лаврова, или он надел ее неправильно, но фотографии получились очень комичными: подбородок и часть рта чиновника оказались не покрыты. На еще нескольких фотографиях можно заметить, что Лавров сидел с глупым видом длительное время, никак не пытаясь поправить маску и опустить ее чуть ниже на подбородок.

В соцсетях такой внешний вид главы российской дипломатии вызвал лишь смех.

"Такое впечатление, что они там уже почти все маразмом охвачены...", "Когда первый раз за весь год надел маску", "Щитомордник какой-то", "У него единственное орудие труда - язык). Он и так плохо им владеет, а если ещё и прикрыть...)", "Кто-то подсунул ему маску для ребенка)", "Кляп лаврова ))".