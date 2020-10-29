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Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой
Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой
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Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой

Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой
18:01 Сегодня Телеграф Фото: telegram - tutby

29 октября десятки белорусов застряли на границе и не могут попасть домой. Тем не менее никакого официального распоряжения о закрытии границ не поступало. Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко видит угрозу в гражданах Украины, Польши и Литвы и может закрыть границы для граждан этих стран.

Об инциденте на границе сообщили в Телеграм-канале НЕХТА.

По предоставленной их читателями информации: на белорусских пунктах пропуска скопилось много машин. Никого из приезжих с территории Украины, Литвы и Польши не впускают.

Пограничники разворачивают всех со словами: "Возвращайтесь обратно".

Тем временем в Госпогранкомитете Беларуси уже подтвердили информацию о закрытии границ с Литвой. Отметим, что официального подтверждения о закрытии границ с Польшей и Украиной пока нет.

Само же решение якобы связано с пандемией: "Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19".

По словам очевидца, который пытается въехать в Беларусь из Украины, погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины.

Стоит больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем.

"К нам вышел представитель перехода майор Хомутов и сказал, что переход закрыт в связи с карантинными мероприятиями, а какими и что делать, не комментируется. Предлагали вернуться обратно в Украину или ожидать каких-то комментариев в автомобилях. Госпогранкомитет никаких комментариев по горячей линии не дает", - говорит очевидец.

В то же время Лукашенко сегодня говорил о границах, а также о "дружбе народов".

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди" - заявил он.

Лукашенко также отметил, что - "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба. Но народы не виноваты".

Читайте также в материале "Телеграф": Режим Александра Лукашенко близится к точке невозврата - кто одержит победу? - репрессивная машина или белорусский народ.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Границы.

Автор:

Телеграф
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