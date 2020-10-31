В Челябинске взрывом разнесло полную людей поликлинику (фото и видео)

Утром 31 октября в городской больнице №2 Челябинска взорвалась кислородная будка.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Случившееся успели заснять на видео:

Пациентов пришлось вывести на улицу, рядом с ними были медики в защитных костюмах.

В Минздраве региона отмечают, что пострадавших при взрыве кислородной будки нет.

"150 человек эвакуировали, их разместят в здании стадиона им. Елесиной. З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ№3", - говорится в сообщении.