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В Челябинске взрывом разнесло полную людей поликлинику (фото и видео)

В Челябинске взрывом разнесло полную людей поликлинику (фото и видео)
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф

Утром 31 октября в городской больнице №2 Челябинска взорвалась кислородная будка.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Случившееся успели заснять на видео:

Пациентов пришлось вывести на улицу, рядом с ними были медики в защитных костюмах.

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В Минздраве региона отмечают, что пострадавших при взрыве кислородной будки нет.

"150 человек эвакуировали, их разместят в здании стадиона им. Елесиной. З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ№3", - говорится в сообщении.

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Россия, Взрыв, Челябинск.

Автор:

Телеграф
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