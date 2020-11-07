Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США

Участники пропагандистской организации "Отряды Путина" записали видеообращение, в котором заявили, что не признают выборы президента США. Они призвали другие страны мира присоединиться к их позиции.

Прокремлевские активисты назвали выборы "вакханалией" и "уродливым шоу".

Представительница "Отрядов Путина" сказала, что США "вмешиваются в политическую жизнь других стран, а у себя порядок навести не могут".

"Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке", – заявила она и другие возмущенные фанаты Путина.

Боевые отряды Путина не признают итоги выборов в США: «Это не выборы, это вакханалия и нарушение ихних человеческих прав! Слава Богу, мы живём в России, а не в США!» То ли дело РФ, где кандидатов не допускают до выборов, голосуют на пеньках и лавочках, сажают за критику власти pic.twitter.com/xSEWuwn41s — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) November 6, 2020

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую акцию: "Они - будущее РФ...", "Что Путин, что отряды))", "Массовка палится!..", "Проплаченная, наверное жрать нечего, уже крыша поехала", "А где следующие гастроли этой экстравагантной труппы".

Неформальное движение "Отряды Путина" создал Марат Динаев, активистами являются старики, которые периодически высказываются на общественные и политические темы, а также проводят акции.

Они забивали досками вход в штаб оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре и называли COVID-19 выдумкой президента США. Они назвали американского президента «разжигателем войн, врагом России и русофобом».

Это не первая акция «отряда». В апреле активистки публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии создателя мессенджера Павла Дурова. Они назвали предпринимателя предателем.