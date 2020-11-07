Атака на нескольких направлениях: генерал озвучил прогноз по новой агрессии России

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что если Россия и пойдет в наступление на Украину, то удар со стороны оккупированного Крыма будет частью масштабной операции.

Такое мнение он высказал в интервью Радио Свобода.

"Убежден, это будет угроза сразу с нескольких направлений. Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму, по причине, якобы, недостатка воды, или для того, чтобы ввести еще больше миротворцев в Приднестровье, или еще какой-то повод найдут, чтобы ворваться в Беларусь", - сказал Ходжес.

Что касается ядерного оружия на оккупированном полуострове, то Ходжес считает, что оно будет ключом для дальнейшего расширения геополитического влияния России.

"Мы должны быть уверены, что они никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не будут использовать его, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредоносного воздействия, который они уже осуществляют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии", - добавил он.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма столкнулись с нехваткой электроэнергии, а потому намерены построить на полуострове новую электростанцию.