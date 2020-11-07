Лукашенко насмешил сеть своей оценкой выборов Трампа и Байдена в США

Александр Лукашенко высказался о президентских выборах в США, назвав их "позорищем".

Об этом он заявил во время посещения Беларуской АЭС, передает БЕЛТА.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - сказал Лукашенко.

Также он отметил работу наблюдателей, которые "стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть".

"Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо - выкинем. Вот и все наблюдатели", - рассказал Лукашенко

Также он пообещал посмотреть, будут ли западные страны и ОБСЕ реагировать на нарушения и требовать от США новых выборов.

В то же время пользователи отметили, что "Лукашенко знает толк в выборах".

«Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией» АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА — Сталингулаг (@StalinGulag) November 7, 2020

Лукашенко знает толк в выборах https://t.co/xvgg8SKAkr — Ivan Smolenskiy (@ISmolenskiy) November 7, 2020

Лукашенко назвал позорищем выборы в США https://t.co/kNXD5vSwCU Правильно Зачем считать Надо бюллетени сжечь как в Беларуси — Sergio(@Pankus_s) November 7, 2020

Ждём от Лукашенко резкого осуждения полицейского насилия в США pic.twitter.com/LlGAqHgWPX — Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 7, 2020

Как сообщалось ранее, действующий президент США Дональд Трамп заявил о масштабных нарушениях и призвал остановить подсчет голосов.