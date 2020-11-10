Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)

Ранее президент республики Азербайджан Ильхам Алиев уже объявлял о взятии под контроль Шуши, но власти Армении данные заявления со стороны Азербайджана опровергали, отвечая, что контроль над городом Шуши ещё не потерня.

Вопреки заявлениям Ильхама Алиева, город Шуши так и не перешел под контроль Азербайджана, его до сих пор контролируют бойцы армии НКР и город они не покинули.

Российские пропагандисты, опубликовали кадры на которых видно, как ранее близ Шуши шли ожесточенные бои. На данный момент обстрелы прекратились, соблюдается режим прекращения огня, но на некоторых участках видны остатки группировок небольшой численности.

Напомним, в ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Согласно этому заявлению, подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.