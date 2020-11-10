В Москве большой пожар в промзоне, люди молят о помощи (видео)

Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пожар зафиксирован в районе Угрешской улицы на юго-востоке столицы, площадь возгорания составила 450 кв. метров. Пламя охватило складские помещения. Спасатели опасаются, что огонь может перекинуться на административное здание, расположенное рядом с эпицентром пожара. В нем находятся люди, проводится эвакуация.

Сообщается, что ангар, внутри которой произошло возгорание, полностью обрушился. Спасатели проводят экстренную эвакуацию — спасены как минимум четыре человека.

На складе могут быть газовые баллоны, пожарные работают с использованием бронещита.

Очевидцы сообщают, что столб огня поднимается примерно на 10 метров над горящим зданием. Аэропорт в Краматорске: сильный пожар и задымление (Видео)