Совсем приехали. Космические "достижения" России подняли на смех в сети

«Роскосмос» регистрирует "Поехали!" Гагарина как товарный знак и создал на сайте раздел с песнями генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлено 12 композиций. Сами песни Рогозина посвящены России, космосу, охоте и не только.

Пользователи сети подняли на смех такие увлечения гендиректора Дмитрия Рогозина и достижения космической отрасли в целом.

"С Луной и Марсом пока как-то не очень получается, поэтому Рогозин решил заняться другими крайне важными для космической отрасли делами", "Как говорится: один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Илон Маск опять остался позади!", "Рогозин песенку мамонтенка исполняет?", "Пусть скооперируются с такой же «творческой» Васильевой, чтобы уже забить последний гвоздь в крышку гроба космической отрасли РФ", "Гагарин сказал: "Поехали!", Рогозин сказал: "Приехали!"", "Если погружаться на дно, то с музыкой!".