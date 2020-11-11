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Совсем приехали. Космические "достижения" России подняли на смех в сети
03:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter

«Роскосмос» регистрирует "Поехали!" Гагарина как товарный знак и создал на сайте раздел с песнями генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлено 12 композиций.  Сами песни Рогозина посвящены России, космосу, охоте и не только. 

Пользователи сети подняли на смех такие увлечения гендиректора Дмитрия Рогозина и достижения космической отрасли в целом.

"С Луной и Марсом пока как-то не очень получается, поэтому Рогозин решил заняться другими крайне важными для космической отрасли делами", "Как говорится: один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Илон Маск опять остался позади!", "Рогозин песенку мамонтенка исполняет?", "Пусть скооперируются с такой же «творческой» Васильевой, чтобы уже забить последний гвоздь в крышку гроба космической отрасли РФ", "Гагарин сказал: "Поехали!", Рогозин сказал: "Приехали!"", "Если погружаться на дно, то с музыкой!".

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Все по теме:

Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Песни о космосе.

Автор:

Телеграф
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