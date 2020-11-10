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Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией

Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф

Своим вмешательством в войну за Нагорный Карабах президент РФ Владимир Путин подставил Россию под возможный удар Турции. 

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман у себя в Facebook. 

"Очевидно, что Путин предал Армению и дал Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление", - пишет он. 

Эйдман выразил мнение, что Путин сделал это стремясь "наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени", после чего, скрываясь за ролью миротворца, усилить военное присутствие в регионе. 

"Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Всё глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнётся с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным", - заметил он. 

Также социолог прогнозирует столкновение с Турцией в ближайшее время, так как уже "разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции". 

Напомним, российский оппозиционный политик Лев Шлосберг высказал мнение, что мирным договором по Карабаху Путин капитулировал перед Турцией.  

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Все по теме:

Турция, Россия, Азербайджан, Армения, Карабах, Владимир Путин, Игорь Эйдман.

Автор:

Телеграф
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