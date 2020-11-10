Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией

Своим вмешательством в войну за Нагорный Карабах президент РФ Владимир Путин подставил Россию под возможный удар Турции.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман у себя в Facebook.

"Очевидно, что Путин предал Армению и дал Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление", - пишет он.

Эйдман выразил мнение, что Путин сделал это стремясь "наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени", после чего, скрываясь за ролью миротворца, усилить военное присутствие в регионе.

"Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Всё глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнётся с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным", - заметил он.

Также социолог прогнозирует столкновение с Турцией в ближайшее время, так как уже "разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции".

Напомним, российский оппозиционный политик Лев Шлосберг высказал мнение, что мирным договором по Карабаху Путин капитулировал перед Турцией.