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Российские ученые насмешили «прорывом» в борьбе с коронавирусом

Российские ученые насмешили «прорывом» в борьбе с коронавирусом
01:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новое лекарство против коронавирусной инфекции может быть создано на основе чаги, так называемого березового гриба, растущего на деревьях.

Об этом заявили в российской лаборатории "Вектор".

Якобы водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавирусной инфекции. 

 Пользователи сети подняли на смех такое заявление: "Четвёртая чудо-вакцина на подходе! Как тебе такое, компания Pfizer? А ведь ещё кора дуба, лопухи, подорожник, и мох ягель есть! Это сколько же вакцин нас ждут впереди!".

 

Совсем приехали. Космические "достижения" России подняли на смех в сети

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Все по теме:

Вакцина, Российская Федерация, Коронавирус, Вектор, Covid-19, Березовый гриб.

Автор:

Телеграф
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