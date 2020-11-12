Российские ученые насмешили «прорывом» в борьбе с коронавирусом

Новое лекарство против коронавирусной инфекции может быть создано на основе чаги, так называемого березового гриба, растущего на деревьях.

Об этом заявили в российской лаборатории "Вектор".

Якобы водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавирусной инфекции.

Четвёртая чудо-вакцина на подходе! Как тебе такое, компания Pfizer?



А ведь ещё кора дуба, лопухи, подорожник, и мох ягель есть! Это сколько же вакцин нас ждут впереди! pic.twitter.com/9byy13k6Tm — Մιtαuskαs (@A_Vit_) November 11, 2020

Пользователи сети подняли на смех такое заявление: "Четвёртая чудо-вакцина на подходе! Как тебе такое, компания Pfizer? А ведь ещё кора дуба, лопухи, подорожник, и мох ягель есть! Это сколько же вакцин нас ждут впереди!".