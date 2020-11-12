Появилась карта размещения миротворцев Путина в Карабахе

В российском Минобороны показали карту размещения своих миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как можно увидеть на карте, контролируемая миротворцами территория делится на две зоны — «Север» и «Юг», на которых будут размещены 16 наблюдательных пунктов. Миротворцы будут проводить патрулирование по двум маршрутам. В районе Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению, планируется разместить шесть временных наблюдательных постов.

Размещение мотострелковых батальонов планируется в Степанакерте и Мардакерте.

Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Всего в зоне конфликта будут находиться почти 2 тыс. миротворцев, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

Напомним, ввод российских миротворцев в зону конфликта предусмотрен соглашением, подписанным в ночь на 10 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России.