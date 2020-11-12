Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе

После подписания соглашения по Нагорном Карабаху, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в попытке оправдатся выступил с обращением к народу.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ANNA-NEWS.

Со слов Пашиняна, он признает, что трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передача территорий Азербайджану, является невыгодным для Армении.

"Я знаю, что соглашение по Карабаху привело к общественному недовольству. Но почему был подписан этот невыгодный для Армении документ? Это произошло после того, как Минобороны Генштаба ВС доложили, что надо срочно остановить войну, а президент Арцаха говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт", - отметил премьер-министр Армении.

По его словам, после потери городов Гадрута и Шуши потеря Степанакерта была неминуемой. И в то же время, это означало бы потерю Аскерана и Мартакерта. А поскольку эти города с начала войны были тылом для войск Армении, то после потери этих точек все оборонительные линии оказались бы в окружении противника, и это поставило бы 20 тысячную армию под угрозу смерти или плена.

Напомним, что в Ереване с ночи 10 ноября по сей день продолжаются широкомасштабные акции протеста, вызванные подписанием мирного договора по Нагорному Карабаху. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего договор.

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