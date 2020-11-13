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Эрдоган выкручивает Путину руки: журналист обратил внимание на важный момент по Карабаху

Эрдоган выкручивает Путину руки: журналист обратил внимание на важный момент по Карабаху
10:37 Сегодня Телеграф

В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно заявил о подписании заявления совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.  Сначала казалось, что тройственное «ночное соглашение» , прекратившее 44-дневную войну в Карабахе, сделало Россию главным миротворцем в Карабахе, а Турцию - главным выгодоприобретателем мира в регионе.

Об это говорит журналист-международник Аркадий Дубнов на своєй фейсбук-странице.

По его словам, Россия, вводя своих миротворцев, увеличила еще на 2 тысячи человек с массой бронетехники свое военное присутствие за Кавказским хребтом, а Турция получает беспрецедентную историческую возможность прямого выхода на Южный Кавказ через транспортный коридор. 

В то же время о судьбе самого Карабаха в "соглашения" не сказано ничего, будто, оставаясь юридически частью территории Азербайджана, он сохранит режим самопровозглашенной НКР. И находясь под патронажем российских миротворцев этот статус снова заморозится.

Однако выяснилось, что Турцию такая перспектива и этот баланс с Россией совсем даже не устраивает и Анкара требует присутствия своих военных миротворцев в Карабахе на равным основаниях с российскими.

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"Разумеется, в Кремле оговариваются, - согласие на присутствие турецких миротворцев в Карабахе без Армении и Азербайджана невозможно. Но можно ли в принципе даже представить себе, что кто-то в Ереване даст сегодня согласие на появление турецких военных в пока еще де-факто армянском Карабахе?" - говорит журналист.

Как отмечает Аркадий Дубнов, такой вопрос является убийственным для любого армянского политика. И в первую очередь для Пашиняна, с трудом удерживающего власть в Ереване.

"Так, какие же это обстоятельства непреодолимой силы, позволяющие Эрдогану так уверенно выкручивать руки Путину?" - добавляет журналист.

 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По словам представителя Кремля, эта тема не обсуждалась и таких договорённостей не было.

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Все по теме:

Турция, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Миротворцы, Армения, Война, Владимир Путин, Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Аркадий Дубнов.

Автор:

Телеграф
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