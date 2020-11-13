Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-124 "Руслан" в Новосибирске

В пятницу 13 ноября, в аэропорту Новосибирска произошло ЧП: известный самолет Ан-124 "Руслан" совершил аварийную посадку в связи с многочисленными повреждениями. КВС 400-тонного «Руслана», который сегодня выкатился за пределы ВПП в Новосибирске, рассказал, как экипаж сажал самолет.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

«Руслан» садился вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами.

«Мы даже не успели закрылки убрать. Только шасси убрали», - отметили в сообщении.

Ситуация была критическая, но пилоты смогли аккуратно посадить обесточенный самолет. Без реверса он выкатился за пределы посадочной полосы — в такой ситуации можно сказать, что все отделались лишь легким испугом.

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