На акциях памяти в Беларуси начались задержания (видео)

В пятницу, 13 ноября, в белорусском городе Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти Романа Бондаренко, который умер накануне в результате избиения.

Об этом сообщает Naviny.by.

«Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, два — на улице Октябрьской Революции около гребного канала, один — на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа», — отметил правозащитник Владимир Величкин.

По его словам, задержанных усадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.

Величкин добавил, что в полдень, 13 ноября, в разных частях города люди начали выстаиваться в цепочки, чтобы почтить память погибшего накануне Романа Бондаренко.

В сети появилось видео с места событий:

Напомним, что минчанин Роман Бондаренко из-за избиения на протесте попал в реанимацию, а затем умер.

По состоянию на 13 ноября в Беларуси только обострилась ситуация с протестами в связи с его смертью.