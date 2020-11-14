Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян

В сети начали активно обсуждать новость о том, что в Нагорном Карабахе продавщица отказалась брать деньги у миротворца из РФ, отдав ему покупки даром. Ролик произошедшего обнародовало издание РИА Новости.

Отмечается, что парень хотел расплатиться банковской картой за кофе, однако в магазине не оказалось терминала.

"Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю", - заявила продавщица.

Некоторым эта ситуация показалась подставной.

"Нет, ну совсем что ли за дебилов держат, на кого рассчитана эта пропаганда? Вы всегда ходите за продуктами со съемочной группой?", - написала российская ведущая Ксения Собчак на своем канале в Telegram.