Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян

Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян
08:06 Сегодня Телеграф

В сети начали активно обсуждать новость о том, что в Нагорном Карабахе продавщица отказалась брать деньги у миротворца из РФ, отдав ему покупки даром. Ролик произошедшего обнародовало издание РИА Новости.

Отмечается, что парень хотел расплатиться банковской картой за кофе, однако в магазине не оказалось терминала.

"Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю", - заявила продавщица.

Некоторым эта ситуация показалась подставной.

Путин снова странно себя вел, говоря о войне в Карабахе (видео)

"Нет, ну совсем что ли за дебилов держат, на кого рассчитана эта пропаганда? Вы всегда ходите за продуктами со съемочной группой?", - написала российская ведущая Ксения Собчак на своем канале в Telegram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нагорный Карабах, РФ, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
02 Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
03 Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
04 Сало из "Малороссии": преобразование украинского ресторана в Москве вызвало обсуждение в сети
05 Больных кладут в коридоре и подписывают маркером: нашумевшее "запорожское" видео, как оказалось, сняли в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
&quot;Нарушаете протокол!&quot;: Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
В Киевской области выпал первый снег (видео)
В Киевской области выпал первый снег (видео)
Какой праздник 14 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь