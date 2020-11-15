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Бункер проветривают? Аномалия в Подмосковье вызвала шутки про Путина

Бункер проветривают? Аномалия в Подмосковье вызвала шутки про Путина
00:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российском поселке Власиха, неподалеку от Москвы пользователи сети обнаружили аномальное загрязнение воздуха. 

Карту обнародовал "Μuд Ρöuccu" в Твиттер. 

"А что случилось на западе от Москвы? Таких показателей загрязнения воздуха здесь не было никогда", - говорится в подписи к карте. 

 

Пользователи сети встретили сообщение волной шуток в стиле "бункер проветривают", "новичок распыляют", "поляки сифилис сбрасывают".

Отметим, что Власиха является штабом Ракетных войск стратегического назначения России, на ее территории также расположен центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил.

Во время брифинга 11 ноября российский президент Владимир Путин на совещании с руководителями ведомств Минобороны заявил, что в РФ завершается строительство сверхзащищенного пункта управления стратегическими ядерными силами. В сети его уже назвали "новым бункером Путина". 

Также во время брифинга он призвал готовится к ядерному удару. 

Что касается "распыления сифилиса", то это пошло от заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который в эфире Первого канала заявил о том, что "беспилотники Польши распыляют сифилис над Ошмянами". 

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Москва, Россия, Загрязнение.

Автор:

Телеграф
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