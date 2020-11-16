Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"

Умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании "Газпрома" Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19. За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Сухой Суперджет".

Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала Tv3.

Этот госпиталь используется при спасении людей, пострадавших в результате крупных катастроф или природных стихий, а также для транспортироовки тяжело больных пациентов. Самолет прибыл, чтобы доставить Ролдугина в Россию, однако, было уже поздно.

СМИ о Ролдугине узнали, когда в 2009 году концерн Газпром открыл в Риге свое первое в Европе представительство.

Кроме того, Евгений - старший брат близкого друга президента России Владимира Путина Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина, который по результатам нескольких расследований, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователе (OCCRP), владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Авторы первого расследования предполагали, что Сергей сохранял активы, связанные с президентом России. В Кремле расследованиев о Ролдугине в 2016 году назвали "информационной атакой".

Путин комментируя «панамский скандал», заявил, что Ролдугин купил виолончель «Стюард», созданную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1732 году и именно она обошлась в $12 млн.