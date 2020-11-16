Единство в воздухе: журналист Цаплиенко рассказал, что происходит в Азербайджане после победы над Арменией

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, подписали соглашение по перемирию в Карабахе. Согласно тексту документа, Баку отходят Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а на территорию Карабаха вводятся российские миротворцы. Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко показал фото из разрушеного Нагорного Карабаха и рассказал о настроении азербайджанцев.

Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

"Опять встречаю профессиональный праздник на чужой войне. Я смотрю на искренние эмоции людей, празднующих победу, и не могу избавиться вопрос - А что мы делаем не так?" - написал журналист.

По его словам Азербайджану удалось вернуть оккупированные территории за 44 дня решительных действий.

"Да, это была мясорубка, в которой погибли тысячи. Так, в них были современные ударные дроны и рука поддержки от мощной Турции. Но, мне кажется, ключевым в получении победы было единство. Она здесь просто чувствуется в воздухе. Завидую," - отметил Цаплиенко.

Напомним, что в сетии показали шокирующие кадры, заснятые по пути в Шушу. На видео, запечатленном журналистами Reuters на дороге Лачин-Ханкенди и обнародованном в Твиттер видно, как на обочине лежат сотни трупов армянских военных