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Алиев высказался о дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха

Алиев высказался о дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо статуса для Нагорного Карабаха.

Об этом он сказал 16 ноября во время посещения Физулинского района в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Алиева.

"Мы восстановили нашу территориальную целостность, прогнали оккупантов с оккупированных территорий, не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе и речи не может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство", - отметил он.

Алиев отметил, что все армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана.

"Все граждане Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства, мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом. В своих многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они являются нашими гражданами, и они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо, они должны избавиться от криминального, трусливого режима хунты. Сепаратистские руководители Нагорного Карабаха – трусы. Проживающие там армяне, проживающие в Армении армяне видели их трусливость", - добавил Ильхам Алиев.

"Теперь целостность страны восстановлена", - сказал Алиев.

Путин отправил в Карабах "миротворцев", которые до этого засветились на Донбассе

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Также до 15 ноября Азербайджану возвращается Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, до 1 декабря - Лачинский район.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Особый статус, Армяни.

Автор:

Телеграф
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