Отец обнаружил тела детей и неадекватную жену: что за трагедия случилась в Москве

На северо-востоке Москвы отец вернулся домой и увидел тела своих двух детей и находившуюся в неадекватном состоянии жену.

Как сообщается в Телеграм-канале "Mash", погибшим детям было 2 и 5 лет.

"Сегодня вечером в квартиру на улице Тайнинской вернулся отец семьи. Обнаружил там тела двух своих детей (2 и 5 лет) и мать малышей, которая не смогла объяснить произошедшего. Московский СК начал доследственную проверку, на месте работают следователи и криминалисты", - сказано в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, малышей звали Денис (2017 года рождения) и Ясмина (2015 года рождения), на их телах, по предварительной информации, видимых повреждений заметно не было.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи и криминалисты.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы автомобиль слетел в реку, вследствие чего погиб человек.