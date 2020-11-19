Азербайджан поднял флаг уже над руинами: что стало с Физули за 28 лет на линии огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил "первый камень" в строительство автодороги Физули-Шуша в Нагорном Карабахе. На церемонии он заявил, что эта дорога значительно облегчит поездки в Шушу.

Корреспондент канала Sputnik Азербайджан показал "своими глазами", как сейчас выглядит разрушенный город.

"Физули – город-призрак глазами корреспондента", - написал он.

Кроме того, журналисты собрали перечень фактов, которые известны о новой дороге.

Стоит отметить, что изначально город не входил в состав Арцаха, и Армения взяла его под контроль уже в 1993 году, но одновременно с тем он еще продолжал числиться в составе Азербайджана, считался оккупированным, и его пытались забрать обратно. а из-за столкновений жители покинули населенный пункт.

Напомним, что город вернулся в Азербайджан по соглашению, которое в ночь на 10 ноября подписали премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России. Они договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российского миротворческого контингента.