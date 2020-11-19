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"Теперь можно и пивка": сеть воодушевило фото владельца авто после падения бетонной плиты во Владивостоке

"Теперь можно и пивка": сеть воодушевило фото владельца авто после падения бетонной плиты во Владивостоке
23:49 Чт, 19 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: twitter - dimsmirnov175

19 ноября в связи с сильной непогодой в России во Владивостоке произошло ЧП: бетонная плита упала с крыши девятиэтажки прямо на джип и чуть не убила мужчину, который спокойно чистил авто от снега. Но, по-видимому, он ничуть не расстроился.

Об этом сообщил журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, в своем Твиттер.

Он также поделился фото парня из Владивостока после инцидента.

 

Пользователи сети отреагировали на это происшествие волной позитива.

Многие радовались тому, что мужчина выжил.

твит 

Другие объясняли состояние парня на фото тем, что он еще находится в шоке после произошедшего.

твитертвитер комент 

Читайте также в материале "Телеграфа": Губернатор Владимирской области нелепо объяснил, почему уехал лечить коронавирус в Москву.

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Россия, Владивосток, ЧП.

Автор:

Телеграф
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