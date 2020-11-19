"Теперь можно и пивка": сеть воодушевило фото владельца авто после падения бетонной плиты во Владивостоке

19 ноября в связи с сильной непогодой в России во Владивостоке произошло ЧП: бетонная плита упала с крыши девятиэтажки прямо на джип и чуть не убила мужчину, который спокойно чистил авто от снега. Но, по-видимому, он ничуть не расстроился.

Об этом сообщил журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, в своем Твиттер.

Он также поделился фото парня из Владивостока после инцидента.

Но парень из Владивостока не унывает. Взял пива и отмечает второй день рождения! pic.twitter.com/nJNtfZAwT9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 19, 2020

Пользователи сети отреагировали на это происшествие волной позитива.

Многие радовались тому, что мужчина выжил.

Другие объясняли состояние парня на фото тем, что он еще находится в шоке после произошедшего.

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