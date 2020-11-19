Депутат в Петербурге порвал портрет Путина: разбираться с «ЧП» отправили наряд полиции

Полиция в Санкт-Петербурге приехала на заседание совета муниципального образования «Смольнинское» после звонка о том, что депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина» 18 ноября.

Об этом Юферев сообщил в своем Фейсбуке.

Инцидент произошел прямо на заседании совета муниципального образования «Смольнинское». Разбираться с происшествием отправили сразу 5 силовиков.

Как пишет "Фонтанка", в объяснении, которое взяли полицейские, депутат сообщил, что 16 октября 2020 года он повесил в здании совета портрет Александра Пушкина.

Приехав на заседание 18 ноября, он обнаружил, что вместо Пушкина висит «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол".

Депутат Диана Серая рассказала, что у депутатов и администрации муниципального образования «началось противостояние» из-за портрета: «Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина».

В сети иронично отреагировали на инцидент.

В Петербурге 5 сотрудников МВД приехали на место где порвали портрет Путина. А когда женщинам угрожают и избивают их в семьях то – «не видим состава, приходите когда убьют» — Анна (@samkova_ann) November 19, 2020

Пишут, что в Питере один муниципальный депутат стуканул на другого муниципального депутата за то, что тот порвал портрет Путина. Собака с милицией приехала расследовать. Правильно. А то если так пойдёт и дальше, членов партии начнут воровать. — Владимир Матов (@1964Matov) November 19, 2020