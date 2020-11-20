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На детей во время уроков в российской школе обвалился потолок (фото)

На детей во время уроков в российской школе обвалился потолок (фото)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

Во время урока в общеобразовательной школе №22 города Архангельска обрушился потолок. Старая штукатурка, которая над подвесным потолком, упала на учеников.

Об этом информирует Телеграмм-канал Baza.

"Двое подростков получили травмы, в этот момент там проходили занятия у десятиклассников. По словам представителей учебного заведения, из-за протечки намокла штукатурка на потолке и рухнула вниз на детей," - говорится в сообщении.

Известно, что здание, где произошёл инцидент – примерно 1937 года постройки.

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Архангельск.

Автор:

Телеграф
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