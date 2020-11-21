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Очередное дно пробито: на перевале Дятлова устроят реконструкцию гибели туристов

Очередное дно пробито: на перевале Дятлова устроят реконструкцию гибели туристов
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Организаторы тура "Уральский Бермудский треугольник" устраивают реконструкцию событий 60-летней давности на перевале Дятлова, где погибла группа из девяти туристов-лыжников. 

Отмечается, что в постановке будут задействованы актеры, съемочная бригада, а гости-участники смогут сыграть роли дятловцев.

"Задача — максимально реалистично воссоздать условия трагических событий на склоне горы Холатчахль: мы тоже хотим узнать, что все-таки случилось в ту роковую февральскую ночь 1959 года с опытными туристами, откуда у них травмы, что заставило их покинуть палатку и погнало вниз по заснеженному склону в лес", — рассказал местному изданию Леонид Сотников, директор по связям с общественностью туроператора North Star group, который организует поездку.

На это отреагировал российский писатель и блогер Александр Сотник. 

"Вы только вдумайтесь. Реконструкция гибели!.. Днище донное...", - написал он в своем Telegram-канале Sotnik-TV.

Что произошло на перевале Дятлова?

В начале 1959 группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошел с маршрута по болезни 28 января и умер). По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики. 

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Все по теме:

Урал, Перевал Дятлова, Александр Сотник.

Автор:

Телеграф
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