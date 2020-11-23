"Байден, астанавись!" ЧП в новой больнице России насмешило сеть

В Челябинске затопило новую инфекционную больницу. Затопленными оказались палаты в "красной" зоне инфекционного центра, который построили за 2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что больница была открыта на прошлой неделе, 12 ноября, с большой шумихой. Она была построена за несколько месяцев, в рекордно-короткие сроки.

В Челябинске затопило новую инфекционную больницу, которая была построена за несколько месяцев и открыта в начале ноября. Стоимость объекта составила 2,5 млрд рублей Будни сверхдержавы pic.twitter.com/Drl5PtAbc4 — Двач (@ru2ch) November 22, 2020

Медики всю ночь бегали по зданию с ведрами и тряпками.

В сети начали шутить по этому поводу. "Будни сверхдержавы", "Ну что тут сказать, строили на века", "Современные российские прорывные технологии!!!", "Видимо, у начальника строительства, главного инженера, прораба... дипломы куплены в подземке, на Пушкинской станции метро".

Кто-то даже в шутку обвинил во всем новоизбранного президента США Джо Байдена.

На эту тему даже придумали анекдот:

Я: Ха, Юмик, прикинь, в у вас там в *город* больницу затопило.

Юмик: Лол, это норма. Если бы её не затопило, она б сгорела, по-другому у нас не бывает.