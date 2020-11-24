Мужчина 50 лет не мог дышать одной ноздрей, пока из нее достали... монетку. Фото

23 ноября в России мужчину наконец освободили от злополучной монетки, которая более 50 лет мешала ему дышать.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

По предварительным данным, во времена СССР, когда мужчина был еще 6-летним ребенком, он игрался монетками. Одна из копеечек попала ему в ноздрю, да так и осталась там. Мальчик побоялся рассказать об этом строгой матери. Шли годы, сменялись политические режимы, даже советский рубль канул в небытие - только копейка продолжала сидеть в его голове.

Монетка лишила москвича возможности дышать правой ноздрей и обросла камнем (ринолитом).

Раньше в проблемах подозревали искривленную перегородку, но недавно пациент обратился к ЛОРу. Тот и обнаружил в носу "лишних гостей". После чего в больнице им. М.П. Кончаловского из 59-летнего мужчины достали монетку. Теперь он дышит полной грудью, а копейку изъяли для научной коллекции.

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