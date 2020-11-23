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"Добровольцы плакали и просили прощения?" Испытания российской вакцины на пенсионерах позабавили сеть

"Добровольцы плакали и просили прощения?" Испытания российской вакцины на пенсионерах позабавили сеть
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

15 октября 2020 года в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, о чем заявлял российский президент Владимир Путин. Новое средство получило название "Эпиваккорона". 

Отметим, что большинство западных стран отказались от использования первой вакцины РФ "Спутник V". Что касается нового препарата, то разработчики планируют раздавать его бесплатно всем желающим до конца года.

Главным различием двух российских вакцин является то, что "Спутник" содержит в себе ослабленные элементы коронавируса, а "Эпиваккорона" полностью синтетическая. 

"Эпиваккорону" уже ввели пяти добровольцам старше 60 лет. 

В сети же новости о новой российской вакцине встретили со скепсисом и долей недоверия. 

"В стране официальных фейков можно сообщать что угодно. Все равно никто не проверит"

"Люди в здравом рассудке не пойдут добровольцами, да ещё и бесплатно. В каком отделении их агитировали и как они будут рассказывать о своём самочувствии после прививки!?"

"Добровольцы точно были живы?"

"Уже не удивлюсь, если они на пяти добровольцах получат эффективность 97.5% к примеру", - пишут комментаторы. 

Как сообщалось ранее, Путин предлагал вакцину "Спутник V" Украине

А позже стало известно, что ее отправили на тестирование в Армению

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Коронавирус, ЭпиВакКорона.

Автор:

Телеграф
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