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В Карабахе подорвали "миротворцев" России и делят землю: последние новости и карта

В Карабахе подорвали "миротворцев" России и делят землю: последние новости и карта
08:35 Сегодня Телеграф

Подрыв произошел 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе Азербайджана. Военный ВС Азербайджана погиб при взрыве мины у Суговушана (Мадагиза). Также в результате взрыва мины ранения получили российский миротворец и 4 сотрудника «МЧС» непризнанной «НКР».

Об этом информирует Телеграмм канал "Sputnik Азербайджан".

Несколькими часами ранее азербайджанские СМИ сообщали о гибели полковника ВС Азербайджана Бабека Самидли. Официального подтверждения о том, тот ли это военный пока нет.

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Отметим, что в совместную группу по обмену телами погибших военнослужащих входили российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники «МЧС» непризнанной «НКР» и представители Международного комитета Красного креста. На данный момент Карабахским спасателям, подорвавшимся на мине, ничего не угрожает.



Напомним, что  вчера ВС Азербайджана вынуждали жителей села Бердашен Мартунинского района Арцаха вопреки мирному соглашению сдать гранатовые сады, в то время как граждане сопротивлялись. Оказалось, что село останется по эту сторону границы, но сельскохозяйственные земли хотят передать Азербайджану. Об этом жители села узнали, когда началась разметка границы, в присутствии миротворцев и азербайджанских ВС. Представителей армянской стороны не было.

В связи с последними событиями, произошло несколько громких отставок и назначений. Министр образования, науки культуры и спорта Армении Араик Арутюнян покидает свой пост. Президент Армении Армен Саркисян уже подписал указ о назначении Ваграма Думаняна министром образования, науки, культуры и спорта. Его выбрали из-за его пропашиняновской позиции во время голосования на Научном совете ЕГУ. При этом пятеро проголосовали против, в том числе сам Думанян. Также замминистра обороны Армении Габриел Балаян снят с должности.



Стоит отметить, что правительство Армении опубликовало список из 121 населенного пункта (городов и сел) на территории Карабаха, переходящего под контроль Азербайджана. 52 населенных пункта передаются в Кашатагском районе, 16 – Шаумянском, 29 – Гадрутском, по восемь - в Мартакертском и Аскеранском, шесть – в Мартунинском.

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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