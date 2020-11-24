В Баку показали на видео, за что гибли военные Азербайджана в Карабахе

Активная фаза новой войны за Нагорный Карабах закончилась 10 ноября подписанием трехсторонних соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией. После объявления прекращения огня, жители городов в зоне боевых действий начали возвращаться в свои дома, а в сети появились многочисленные видео того, как выглядят населенные пункты в настоящее время.

Об этом информирует Телеграмм канал "Sputnik Азербайджан".

На кадрах видно, что большинство населенных пунктов на данный момент - это сплошные руины. Эти села сравнивают с Чернобылем или разрушенным Берлином в далеком 1945-ом.

Однако азербайджанцы верят, что смогут восстановить падшую территорию.

"Сегодня эти территории Азербайджана, находившиеся 30 лет под контролем ВС Армении, выглядят так. Но скоро все изменится," - отмечают под видео.

Напомним, что правительство Армении опубликовало список из 121 населенного пункта (городов и сел) на территории Карабаха, переходящего под контроль Азербайджана. 52 населенных пункта передаются в Кашатагском районе, 16 – Шаумянском, 29 – Гадрутском, по восемь - в Мартакертском и Аскеранском, шесть – в Мартунинском.