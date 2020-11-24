Азербайджан ополчился на известного пропагандиста Кремля после сделки с Путиным

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело в отношении военного журналиста Семена Пегова. Пегову вменяется — публичные призывы к терроризму, публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение границы страны.

Об этом информирует Телеграмм канал "Sputnik Азербайджан".

Совет прессы Азербайджана и азербайджанские журналисты призывают российское медиасообщество и СМИ не оставаться равнодушными к неприятной деятельности Семена Пегова под прикрытием журналистики.

Кроме того, он обвиняется по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Напомним, что президенты России и Азербайджана сами разрулили конфликт в Карабахе без Армении, хотя и сделали трехстороннее заявление о прекращении боев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы избежать коллапса.