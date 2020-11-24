Выгнал жену и обещает убить всех топором: пьяный мужчина взял своих детей в заложники на окраине Питера

24 ноября, в России в городе Санкт-Петербург, Колпино произошло ЧП: мужчина захватил в заложники 6 детей и засел с ними в квартире на Пролетарской.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash на Мойке.

По предварительным данным, мужчину зовут Денис Бельтюков, ему около 40 лет. Он выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования.

Также сообщалось, что он ранее был охранником и может иметь при себе оружие.

Стоит отметить, что все дети в семье приемные. По информации источника, захватчик состоит на учете в ПНД и принимает антидепрессанты.

Предположительно сейчас, по некоторым данным мужчина пьян.

На место уже выехали силовики.

Видео с места событий:

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